Alaşehir'de Kaybolan Alzheimer Hastası Kadın Bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaybolan 71 yaşındaki Alzheimer hastası Ş.K, jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu. Sağlık durumu iyi olan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadın, jandarma ekiplerince bulundu.

Dün, Gülpınar Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki alzaymır hastası Ş.K'nın yakınları tarafından yapılan kayıp başvurusunun ardından jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

İz takip köpeği Vida'nın katıldığı arama çalışmalarında yaşlı kadın, akşam saatlerinde kaybolduğu yerin yaklaşık 4 kilometre uzağında yer alan Kapız deresinde bulundu.

Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
