Alaşehir'de İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde inşaatın 5. katından düşen 45 yaşındaki işçi Harun Karataş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Düşüşün nedeni palanganın kopması olarak belirlendi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çalıştığı inşaatın 5. katından düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstasyon Mahallesi Akkeçili Caddesi'ndeki bir inşaatın 5. katında çalışan Harun Karataş (45), palanganın kopması sonucu dengesini kaybederek yere düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Karataş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel