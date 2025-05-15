Alaşehir'de Hemşireler Günü etkinliği düzenlendi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Hemşireler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Hemşireler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki programda halk oyunları gösterisi sunuldu, şiirler okundu, koro türküler seslendirildi.
İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren İnsan, hemşirelerin sağlık sisteminin vazgeçilmez neferleri olduğunu belirterek, onlara çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.
Alaşehir Devlet Hastanesinin sağlık çalışanlarınca hazırlanan resim sergisi de görücüye çıktı. ???????
Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel