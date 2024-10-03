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Alaşehir'de Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Alaşehir'de Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 'Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 21 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası bulunan D.Y. yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, ilçede yaptıkları çalışmada D.Y'nin "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 21 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası ile arandığını tespit etti.

Yakalanan D.Y, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel

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