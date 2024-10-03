Alaşehir'de Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, ilçede yaptıkları çalışmada D.Y'nin "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 21 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası ile arandığını tespit etti.

Yakalanan D.Y, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.