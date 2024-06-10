Alaşehir'de Fırtına ve Dolu Zararı: 20 Bin Dekar Üzüm Bağı Hasar Gördü

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, önceki gün meydana gelen fırtına ve dolu yağışı nedeniyle yaklaşık 20 bin dekar üzüm bağının zarar gördüğü bildirildi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile birlikte zarar gören çiftçileri ziyaret edip, 'Geçmiş olsun' dileğinde bulunup, bağlarda inceleme yaptı.

Alaşehir'de, geçen 8 Haziran'da, saat 18.00 sıralarında bir anda bastıran yağmurla karışık dolu fırtınası, Tepeköy Mahallesi'nde başlayıp Caberfakılı, Işıklar, Killik, Gümüşçay, Çakırcaali, Yeşilyurt ve Sobran Mahallesi'nde bulunan üzüm bağlarına zarar verdi. Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü zarar tespit çalışmalarına başladı. Dolu ve fırtına nedeniyle yaklaşık 20 bin dekar üzüm bağında hasar oluştuğu belirtildi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, bağları zarar gören çiftçileri ziyaret edip, 'Geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu, bağlarda incelemelerde bulundu.

'YÜZDE 50 İLE YÜZDE 100 ARASINDA HASAR OLUŞMUŞ'

Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Alaşehir'in fırtına ve dolu yağışından zarar gören Killik Mahallesinde inceleme bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, "Çok ciddi bir dolu afatı olmuş. Yaklaşık 20 bin dekarlık bir hasar söz konusu. Gördüğümüz kadarıyla yüzde 50 ile yüzde 100 arasında hasar oluşmuş. Burada tarım sigortası yaptıran ve yaptıramayan çiftçiler de var. Ancak hasar gerçekten çok büyük. Buradaki üreticilerin bağlarını bakımını tekrar yapabilmeleri için, borçların faizsiz şekilde ötelenmesi ve bu insanların bağlarına bakabilmesi için dekar başına bir miktar desteğin hibe olarak ödenmesi gerekli" dedi.

'HASAR GÖREN ÇİFTÇİLERİMİZE DE DESTEKLEME YAPILMASI GEREKİYOR'

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da "Dolu hasarı gören bağlarımızı geziyoruz. Çiftçilerimizle görüşüyoruz, taleplerini dinliyoruz. Talepler borçların faizsiz olarak ötelenmesi. TARSİM'i olanlar zaten zararının karşılığını alacak. Ancak TARSİM'in de gerçek beyanlarla olması gerekiyor. Bu üzümün kilogramı şu anda 50 TL'ye satılacaktı, hasar gördükten sonra bu üzümler çıkma olarak tabir ettiğimiz alkole, şaraplık olarak veya pekmeze giden ürünler olacak. Kilogramı 15 TL'ye düşecek. Yani 1 kilogramda çiftçimizin 35 TL kaybı var. Bu kaybı hep beraber telafi etmemiz gerekiyor. Meclis karar alması gerekiyor, bunun afet bölgesi ilan edilip faizlerin silinmesi borçların ödenmesi hasar gören çiftçilerimize de destekleme yapılması gerekiyor" diye konuştu.