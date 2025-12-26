Alaşehirli öğrencilerden Filistin'e destek şiirleri

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, öğrenciler tarafından Filistinlilere destek temalı yazılan şiirlerden oluşan "Düşten Beri" dergisi tanıtıldı.

Alaşehir Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtımda, öğrencilerin Filistin için kaleme aldığı şiirler okunarak destek mesajları verildi.

Programda konuşan Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Erol Kacar, bu tür etkinliklerin geleceğin vicdan sahibi insanların yetişmesine katkı sağladığını ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya da Filistin konusunun son derece hassas bir mesele olduğunu belirterek "Bu tür çalışmalar öğrencilerimizin insani ve evrensel değerlere olan duyarlılıklarını artırıyor. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı program, Filistin temalı resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.