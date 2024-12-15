Alaşehir'de Evde Yangın Çıktı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Hacıbey Mahallesi'nde bir evin ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda maddi hasar meydana geldi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hacıbey Mahallesi İstiklal Caddesinde 2 katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel