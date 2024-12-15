Alaşehir'de Evde Yangın Çıktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hacıbey Mahallesi İstiklal Caddesinde 2 katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.