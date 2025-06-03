Alaşehir'de Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

Alaşehir'de Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheli, mahkemece tutuklandı. Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26-31 Mayıs'ta uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışmalar yürütüldü.

Operasyonlarda narkotik arama köpeğinin de katılımıyla şüphelilere ait ev ve eklentilerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin tamamı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
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