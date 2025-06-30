Alaşehir'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 57 yaşındaki Naciye Aktaş hayatını kaybetti, 58 yaşındaki sürücü F.A. yaralandı. Kaza, Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

F.A'nın (58) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, Kemaliye Mahallesi'nde devrildi.

Kazada sürücü ile yolcu Naciye Aktaş (57) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Aktaş kurtarılamadı, F.A'nın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Sürücü F.A'nın, hayatını kaybeden Aktaş'ın görümcesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
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