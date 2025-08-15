Alaşehir'de Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okul Bakım Onarımı Yaptı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde denetimli serbestlik yükümlüleri ve hükümlüler, 4 okulun tamir ve bakım işlerini üstlendi. Çalışmalar kapsamında, okulların iç ve dış cepheleri boyandı, çevre temizliği yapıldı ve 36 hükümlü boyacılık kursunu tamamlayarak sertifika aldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, denetimli serbestlik yükümlüleri ve hükümlüler, 4 okulun tamir ve bakım işlerini yaptı.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında yükümlü ve hükümlüler, okulların iç ve dış cepheleri ile çevre duvarlarını onardı, boyadı ve çevre temizliği yaptı.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya ve Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Karakoç, Alaşehir Atatürk Anadolu Lisesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Başsavcı Tuncay, yaz döneminde 4 okulda boya, tadilat ve onarım hizmeti verildiğini belirterek, "Çalışma kapsamında 36 hükümlümüz, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı boyacılık kursunu tamamlayarak sertifika aldı. Hem yükümlülüklerini yerine getiriyorlar hem de kamuya faydalı olup meslek ediniyorlar." dedi.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
