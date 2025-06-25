Alaşehir'de Çöp Depolama Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Alaşehir'de Çöp Depolama Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çöp depolama alanında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası etkilenen itfaiye erinin sağlık durumu iyi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, çöp depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu 2 saat içerisinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangında etkilenen itfaiye eri H.A.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR(Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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