Kula ve Alaşehir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinliği

Manisa'nın Kula ve Alaşehir ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kula'da Yunus Emre Kent Meydanında Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, İlçe Şehitliğinde Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle devam etti.

Yunus Emre Kültür Merkezindeki programda ise Rafet Üçelli Ortaokulu öğrencileri, tiyatro gösterisi ve oratoryo sergiledi, kahramanlık türküleri seslendirdi.

Törene Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda ise çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, ilçe şehitliğinde devam etti.

Kaymakam Abdullah Uçgun ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Törene Garnizon Komutanı Albay Mevlüt Ece, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, İlçe Jandarma Komutanı Nadir Bilbay, protokol üyeleri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'ndeki programda ise Alaşehir Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı piyes sahnelendi.

İlçede cuma namazı sonrası şehitler anısına pilav hayrı yapıldı.