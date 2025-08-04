Alaşehir'de Bataklığa Saplanan Katırlar Kurtarıldı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde su aramak için gittiği barajda bataklığa saplanan 2 katır ve sahibi Mehmet Yöntem, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bataklığa saplanan 2 katır ile sahibi Mehmet Yöntem, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alaşehir ilçesinde su aramak için Avşar Barajı'na gittiği sanılan 2 katır, bataklığa saplandı. Durum fark eden Mehmet Yöntem de katırlarını kurtarmak için baraja girdi. Yöntem de bir süre sonra beline kadar balçığa saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, halat ile Mehmet Yöntem ve katırlarını bulundukları yerden tek tek çekerek kurtardı.

Haber : Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR / Manisa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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