Alaşehir'de Bahçede Ağacı Keserken Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bahçesindeki ağacı spiral makinesiyle keserken yaralanan Günay Eraslan, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, evinin bahçesindeki ağacı spiral makinesiyle keserken yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan Günay Eraslan, bahçesindeki kuru ağacı spiral makinesiyle kesmeye çalışırken, elinden kayan makinenin boynuna isabet etmesi sonucu yaralandı.
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eraslan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel