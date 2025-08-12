Alaşehir'de Ambulans ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasınca kaydedildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza anı, araç kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, dün Çataltepe Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, ambulansla otomobilin çarpışması ve iki aracın devrilmesi yer alıyor.

B.V. yönetimindeki 45 AAN 19 plakalı ambulans ile Ç.M.P'nin (35) kullandığı 33 AEP 427 plakalı otomobil, dün Çataltepe Kavşağı'nda çarpışmış, ambulanstaki sürücüyle 4 personel ve otomobildeki sürücü ile yolcu Sadettin İnan yaralanmış, hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki İnan, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
Fenerbahçe'den taraftarlarını heyecanlandıran transfer mesajı

Fenerbahçelilere bir güzel haber daha: Transfer geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak

Kuyumculardan altın için rekor tahmin! Hem tarih hem de rakam verdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.