Alaşehir'de Ambulans ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza görüntüleri de ortaya çıktı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde ambulansla otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 11 Ağustos'ta saat 16.30 sıralarında Alaşehir-Denizli kara yolundaki Çataltepe Kavşağı'nda meydana geldi. Alaşehir'den Denizli yönüne giden B.V. yönetimindeki 45 AAN 19 plakalı ambulans, kavşakta M.P. (35) yönetimindeki 33 AEP 427 plakalı otomobil ile çarpıştı. Ambulanstaki 2'si stajyer 5 sağlık görevlisi ile otomobil sürücüsü M.P. ve yanındaki Sadettin İnan (57) araçta sıkıştı. Savrulan araçların çarptığı ışıkta bekleyen M.A. (52) yönetimindeki 06 CFR 07 plakalı otomobilde de hasar oluştu. Yaralılar, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi ve ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan İnan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü M.P. ile ambulanstaki 5 sağlık çalışanının ise tedavileri sürüyor.

Öte yandan kazanın, arkadan gelen bir aracın kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, kavşağa giren otomobilin hızla gelen ambulansla çarpıştığı, çarpmanın şiddetiyle araçların savrulduğu görülüyor. Söz konusu görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne sererken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

