Alaşehir Belediyesi Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Manisa'nın Alaşehir Belediyesi tarafından ilçe sokaklarının her daim temiz görünmesi amacıyla çöp sıkıştırma araçları gündüz ve gece vardiyasında çalıştırılırken, çevre temizlik personeli 87 mahalle genelinde anayollar ve sokaklarda temizlik yapıyor.

Alaşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde temizlik çalışması aralıksız yürütülüyor. Şehir merkezi başta olmak üzere ana caddeler, sokaklar ve mahallelerde genel temizlik çalışmalarını yürüten ekipler, vatandaşları da bilinçli olma noktasında uyarıyor. İlçe genelinde çalışmaları titizlikle yürüten ekipler, çift vardiyalı olarak çalışıyor. Çöp sıkıştırma araçları gündüz ve gece vardiyasında çalışırken, çevre temizlik personeli 87 mahalle genelinde anayollar ve sokaklarda temizlik yapıyor. Ayrıca her mahallede görevlendirilen temizlik elamanları da sorumluluk bölgelerinde düzenli olarak temizlik yapıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Şehrimiz temizlik personelimizin aralıksız çalışmaları sonucunda her zaman temiz olacak. Temizlik İşleri Birimine bağlı ekiplerimiz genel temizlik çalışmalarının yanında ana caddeler ve ara caddelere yeteri kadar görevli vererek şehrinizin sürekli temiz kalmasını sağlamaktalar. Şehrimiz parklarıyla ve caddeleriyle örnek bir şehir olmaya devam edecektir. Birim amirlerimiz başta olmak üzere tüm temizlik görevlilerine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız da imkanları ölçüsünde temizlik görevlilerimize destek olmalarını temenni ediyoruz" dedi.

Vatandaşlara da bir uyarıda bulunan Başkan Öküzcüoğlu, "Her mahalle ve caddemizde yeteri kadar çöp bidonları mevcut. Çöplerimizi mutlaka çöp bidonlarına atalım. Ayrıca çöplerin içinde bulunan cam ve pil artıklarını aynı çöp bidonuna atmayalım. Pillerin patlama, camların sokak hayvanlarını ve geri dönüşüm çalışanlarını yaralama ihtimali var. Bu nedenle çöpleri ayrıştırarak, pilleri ve cam artıklarını geri dönüşüm kumbaralarına atalım. Geri dönüşümü olan atıkların çöp konteynerlerine değil, cam atıkları ilçemizde bulunan cam atık geri dönüşüm kumbaralarına, tekstil kıyafet atıklarınızı tekstil kumbaralarına pil ve atık yağlar için temizlik işler şantiyemizde bulunan birinci sınıf atık getirme merkezine getirebilirlerse atıklarımızı daha sağlıklı olarak değerlendirerek, israfı da önlemiş oluruz" diye konuştu. - MANİSA