Manisa Alaşehir Adalet Binasının yapım ihalesi yarın gerçekleştirilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Alaşehir Adalet Binasının yapım ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini bildirdi.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şehirlere yeni adalet binaları kazandırdıklarını ve fiziki kapasiteyi güçlendirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda, Manisa Alaşehir Adalet Binasının yapım ihalesini yarın gerçekleştireceklerini duyuran Tunç, şunları kaydetti:

"Alaşehir Adalet Binamız, 21 bin 776 metrekare kullanım alanı, bodrum, zemin ve 4 kat, 39 hakim ve Cumhuriyet Savcısı odası, 12 duruşma salonu, 106 kişilik toplantı ve konferans salonu, 186 araçlık kapalı ve açık otoparktan oluşacak. İhalenin ardından en kısa sürede temelini atacağımız Alaşehir Adalet Binamızın ilçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."