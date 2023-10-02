Alarko Carrier, Mardin kırsalındaki okula çevre dostu ısınma ve soğutma sistemi kurdu

Alarko Carrier, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal mahalledeki Çaldere İlkokuluna kışın sıcak, yazın da serin tutacak sistem kurdu; okul, güneş panelleriyle elektriğini de kendi üretecek.

Mardin'de bir otelde düzenlenen programda, Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, Genel Müdür Yardımcısı Koray Fedar ve Pazarlama Direktörü Volkan Arslan, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Midyat ilçesine bağlı kırsal Çaldere Mahallesi'ndeki okulda yürüttükleri çalışma hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir ve Alarko Carrier yöneticileri, proje kapsamında çalışma yürütülen kırsal Çaldere Mahallesi'ndeki ilkokulu ziyaret etti, öğrencilerle sohbet etti.

"Ümit ediyoruz ki bütün okullarımızda bu sistem yaygınlaşır"

Kaymakam Özdemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye örnek çevre dostu projenin ülkeye yayılmasını ümit ettiklerini söyledi.

21. yüzyılda gelişen teknolojinin imkanlarından faydalanarak dünyaya daha az zarar verecek bir sistemin geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Özdemir, "Burada okulumuz, öğrencilerimiz için kendi enerjisini üreterek daha sağlıklı bir ortam oluşturuyor. Temiz bir havada fosil yakıt kullanmadan kendi imkanları ile eğitime devam edecekler. Ümit ediyoruz ki bütün okullarımızda bu sistem yaygınlaşır. Hatta tüm kamu kurumlarında ve ilerleyen süreçte de evlerimizde çevre dostu ısınma ve soğutma sistemlerini kullanırız." ifadelerini kullandı.

"Temiz hava herkesin hakkı sloganıyla hareket ediyoruz"

Alarko Carrier Genel Müdürü Akan da Mardin'in yaz ve kışı en sert yaşayan illerden biri olduğunu, bu nedenle proje için kırsal Çaldere Mahallesi'ni tercih ettiklerini belirtti.

Okulda kurulan sistemle güneş panellerinden alınan enerji ile ısıtma ve soğutmayı gerçekleştireceklerini, elektrik tüketimini en aza indireceklerini kaydeden Akan, çalışmanın, çocukların konforu ve temiz hava almaları konusunda örnek olduğunu vurguladı.

Bu sistemde sosyal sorumluluk projesine bu yıl başladıklarını ve devamını getirmeyi hedeflediklerini aktaran Akan, şöyle konuştu:

"Bu okul soba ile ısınıyordu. Bir soğutma sistemi de yoktu. Buraya ısı pompası, enerjisini sağlamak üzere de güneş panelleri monte ettik. İçerdeki karbondioksit seviyesini ölçen sensörler yerleştirdik, temiz hava alması için. Dolayısıyla kışın okulu sıcak, yazın da serin tutacağız. Konforlu bir ortam sağlayacağız, aynı zamanda da içerdeki karbondioksit ve kirli hava seviyesini minimum seviyede tutacak bir sistem kurduk."

Yaklaşık 61 öğrencinin eğitim gördüğü, kent merkezine uzaklığı yaklaşık 1,5 saat olan bir okulu seçtiklerini kaydeden Akan, voltajın sürekli dalgalandığı bölgede, elektriği sabit bir voltajdan tutup merkezden uzak bir bölgeyi de konforlu bir şekilde hem ısıtıp hem soğutup hem de temiz hava kazandırmayı arzu ettiklerini kaydetti.

Isı pompasının çok verimli bir ürün olduğunu, Avrupa'da çok yaygın olarak kullanıldığını vurgulayan Akan, şöyle devam etti:

"Burada elektriğin kaynağı da önemli. Elektriği eğer fosil kaynaktan kullanıyorsanız, üretiyorsanız fosil yakıtları daha çok tüketmiş oluyorsunuz. Ama güneş paneli çok çevreci bir ürün. Güneşten hiçbir karbon salınımı olmadan enerji üretmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bizim ısı pompalarımız da güneş panellerinden üretilen elektrikle çalışıyor. Enerji verimliliği yüksek bir proje. 'Temiz hava herkesin hakkı' sloganıyla hareket ediyoruz. Çocukların eğitiminde, kapalı bir sınıfta, kömürle ısınan bir sınıfta verim gittikçe düşüyor. Şu anda Avrupa'da temiz hava kullanımı çok yaygın. Biz de bunu artırmayı hedefledik."

"Projemizi izleyeceğiz, takip edeceğiz"

1954'te kurulan Alarko'nun çok köklü bir şirket olduğunu, 1992'de halka açıldığını anlatan Akan, Alarko'nun dünyaca ünlü Carrier markasıyla 1998'de ortaklık yaptığını anımsattı.

Isıtma, soğutma ve havalandırma konularının her yerinde olmaya çalışan bir mühendislik şirketi olduklarını ifade eden Akan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yaklaşık 2 sene önce bu sosyal sorumluluk projesine başladık, 'İklim bizim işimiz' sloganıyla. İlk olarak araştırma ile başladık. Burada özellikle çocuklarda eko anksiyete kavramını keşfettik araştırmaların sonucunda. Çocukların gelecek konusunda kaygıları var; özellikle iklim değişimi, su sıkıntısı yaşayacakları konusunda. Gelecekte iyi bir iklim içerisinde yaşayamayacakları konusunda endişeleri var. Çocukları bilinçlendirmek üzere geçen sene bir program başlattık. Çeşitli eğitimler, aktiviteler düzenledik. Bu sene de uygulama anlamında neler yapabiliriz, diye araştırdığımızda böyle bir projeye el atmaya karar verdik. 'Temiz hava herkesin hakkı' diyerek, Türkiye'nin ücra köşesinde bir okul seçerek koşullarını düzeltmeye çalıştık. Projemizi izleyeceğiz, takip edeceğiz. Seneye de yine Güneydoğu'da böyle bir proje yapma niyetimiz var. Bunu geliştirmek istiyoruz, elimizden geldiği kadar."

Alarko Carrier'in kurduğu yeni sistem

"Temiz Hava Herkesin Hakkı" diyerek yola çıkan Alarko Carrier'in kurduğu yeni sistemde, okulun temel ısınma ve soğutma ihtiyacı, geleceğin ürünü olarak gösterilen ve çevre dostu bir teknoloji sunan ısı pompası ile karşılanacak.

Isı pompası ile aynı zamanda okulun sıcak su ihtiyacı da karşılanabilecek. Fosil yakıt tüketmeyen ve çevreye duyarlı bir çözüm sunan ısı pompası ile çok daha konforlu bir iklimlendirme sağlanmış olacak. Sınıflara yerleştirilen fancoiller, ısı pompasının ürettiği sıcak veya soğuk suyu kendi içinden geçirerek iç havayı ihtiyaca göre ısıtacak veya soğutacak. Böylece, çocukların eğitim gördüğü sınıflar yazın serin, kışın sıcak olacak. Sınıflardaki taze hava ihtiyacını ise ısı geri kazanım cihazları sağlayacak. Böylece taze hava, mahalden alınan CO2 (karbondioksit) miktarına göre ayarlanarak, kontrol edilecek.

Bununla birlikte her sınıfa, içerideki havayı altı kademeli filtrelerden geçirerek temizleyen hava temizleme cihazları yerleştirildi. Böylece öğrencilerin, mikroorganizmalardan arındırılmış, sağlıklı ve bulaşıcılığa izin vermeyen bir ortamda eğitim görmesi sağlandı. Tüm okulun elektrik ihtiyacının karşılanması için fotovoltaik panellerin (PV) kurulumu yapıldı. Bu sayede daha önce kömür sobası ile ısınan okulda yıllık kömür masrafı, zahmeti ve kirliliği olmayacağı gibi çok daha konforlu ve sağlıklı bir iklimlendirme sistemi oluşturularak fotovoltaik paneller (PV) sayesinde hiçbir elektrik masrafı olmayacak.