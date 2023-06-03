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Alaplı ve Kdz Ereğli'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Alaplı ve Kdz Ereğli'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Güncel Haberler

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince Alaplı ve Kdz. Ereğli ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı. Operasyonda yapılan aramada 3.20 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin 110 gram bonzai ele geçirildi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince Alaplı ve Kdz. Ereğli ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Alaplı ve Kdz. Ereğli ilçesinde adli makamdan alınan arama kararına istinaden iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada 3.20 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin 110 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü serbest bırakılırken mahkemece 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi ise tutuklandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Jandarma Ereğli Güncel Haberler

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