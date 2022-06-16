Alaplı Faal Gazeteciler Derneğinden İlçe Jandarma Komutanlığına kutlama ziyareti - Haberler

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Alaplı Faal Gazeteciler Derneğinden İlçe Jandarma Komutanlığına kutlama ziyareti

AA - Tuncay Tokay - Güncel
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Alaplı Faal Gazeteciler Derneğinden İlçe Jandarma Komutanlığına kutlama ziyareti

Alaplı Faal Gazeteciler Derneği Başkanı Metin Mudanya, jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Alaplı İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Ergün Gündoğar'ı ziyaret etti.

Alaplı Faal Gazeteciler Derneği Başkanı Metin Mudanya, jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Alaplı İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Ergün Gündoğar'ı ziyaret etti.

Yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette konuşan Mudanya, "Ülkemizin emniyetini, asayişini, halkımızın huzur ve güvenini sağlayarak fedakarca görev yapan jandarma teşkilatımızın 183. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Gündoğar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

AA / Tuncay Tokay - Güncel

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