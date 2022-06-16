Alaplı emniyeti hırsızlığa karşı vatandaşları broşürle bilgilendirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alaplı emniyeti hırsızlığa karşı vatandaşları broşürle bilgilendirdi

AA - Tuncay Tokay - Güncel
 - Güncelleme:
Alaplı emniyeti hırsızlığa karşı vatandaşları broşürle bilgilendirdi

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk pazarı ile kalabalığın olduğu alanlarda broşür dağıtarak hırsızlığa karşı uyarılarda bulundu.

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk pazarı ile kalabalığın olduğu alanlarda broşür dağıtarak hırsızlığa karşı uyarılarda bulundu.

Halk pazarı ile kalabalığın olduğu alanları gezen ekipler, vatandaşlara hırsızlık olaylarına karşı uyarıların yer aldığı broşürleri dağıttı.

Ev, iş yeri ve araç hırsızlıklarına karşı alınması gereken tedbirler konusunda vatandaşları bilgilendiren polis ekipleri, hırsızlığın yaşanması durumunda panik yapılmadan 112 Acil Çağrı Merkezinin aranmasını istedi.

AA / Tuncay Tokay - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Alaplı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title