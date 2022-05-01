Alaplı'da teravih namazını kaçırmayan çocuklar ödüllendirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alaplı'da teravih namazını kaçırmayan çocuklar ödüllendirildi

AA - Tuncay Tokay - Güncel
 - Güncelleme:
Alaplı'da teravih namazını kaçırmayan çocuklar ödüllendirildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ramazanda teravih namazını kaçırmayan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ramazanda teravih namazını kaçırmayan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

İlçe Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sabırlı köyünde son teravih namazının ardından ramazan boyunca teravihi kaçırmayan çocukların ödüllendirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabırlı Köyü Camisi İmam Hatibi Eyüp Şener, amaçlarının çocukların unutamayacakları bir ramazan geçirmelerini sağlamak, teravih namazı çizelgesiyle de tatlı rekabet ortamı oluşturarak onlara namaz kılma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirtti.

Şener, "İki seneden beri camilerimizden uzak kalan yavrularımızı camilerimizle yeniden buluşturmak için 'Ramazan'da Camideyiz Çocuklar' sloganıyla bir program düzenledik. Teravih namazına gelen çocuklarımıza, hayırsever vatandaşlarımızın verdiği top, satranç takımı ve spor ayakkabı hediye ettik." ifadelerini kullandı.

Çocuklara hediyelerini veren İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Fikri Özdemir de ramazanın güzelliklerinin nesilden nesle aktarılması ve çocuklara kulluk bilincinin aşılanmasını amaçlayan programa emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Tuncay Tokay - Güncel

Zonguldak, Hisarcık, Teravih, Alaplı, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title