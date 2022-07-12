Alaplı'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en düşük 216 lira olacak

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Mevsimlik Tarım İşçileri İlçe İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Vedat Yılmaz başkanlığında toplanan kurul, 2022 yılı fındık hasadı döneminde mevsimlik tarım işçilerinin çalıştırılmasıyla ilgili uyulması gereken kuralları belirledi.

Kararlara göre, fındık toplama işlerinde çalışabilme kıstaslarına uygun olanların yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın ücretlendirilmesi, Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliğinin 12. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen "İşçilerin günlük brüt kazançları 4857 Sayılı İş Kanununun 39. maddesinde belirtilen asgari ücretin altında olamaz" ibaresine göre belirlenecek, bu ücretler işin bitmesine müteakip geciktirilmeden ödenecek.

İşçi ile işveren arasında anlaşmazlık yaşanması durumunda uygulanacak karar gereği, fındık işçisinin günlük yevmiyesi en düşük 216 lira olacak.

Hasat döneminde fındık toplama işlerinde 16-65 yaş arasında olan işçilerin çalıştırılacak. Kronik rahatsızlığı olanlar ve 16 yaşından küçükler çalıştırılmayacak, çalıştıranlar hakkında İş Kanununun 71. ve 104. maddeleri gereği işlem yapılacak.

İlçe dışından gelen mevsimlik tarım işçileri kayıt altına alınacak, çocuklarının eğitimine devam ettirilmesi sağlanacak.

Toplu alanlar dışında çadır kurulamayacak

Mevsimlik tarım işçilerinin konaklamasıyla ilgili de bir dizi kararlar alındı. Buna göre, toplu çadır alanı olarak Aşağıdağ ve Mollabey köyü barınma sahası belirlendi. Kaymakamlık onayı alınmadan bu alanlar dışında toplu çadır kurularak barınma sahası oluşturulmasına izin verilmeyecek.

İşçiler, arazi sahipleri ya da işverenler tarafından meskenlerde barındırılacak. Konut yetersizliği halinde su, tuvalet, güvenli barınma gibi temel ihtiyaçların ve sosyal mesafe şartlarının sağlanabileceği bahçe, tarla gibi işverenin evlerinin kenarlarındaki onay verilen açık alanlarda seyyar çadır kurulmasına izin verilebilecek. Ancak bu alanlara sadece bir aileye ait çadırların kurulmasına izin verilecek.

Ayrıca, mevsimlik tarım işçilerini çalıştıran üreticilerden kurallara optimum seviyede riayet edenlere tebrik plaketi verilecek.