Alaplı'da 2. El Eşya Deposunda Yangın

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan bir 2. el eşya deposunda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerine yardımcı olmak için bahçe hortumlarıyla su tuttu.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde 2'nci el eşya deposunda çıkan yangında maddi hasar oluştu. Vatandaşlar, bahçe hortumlarıyla su tutarak itfaiye ekiplerine yardımcı oldu.

Olay, öğle saatlerinde Alaplı ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.O'ya ait 2'nci el eşya deposunun önündeki malzemeler, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Alevler kısa sürede depoya sıçrarken vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken vatandaşlar da bahçe hortumlarıyla söndürme çalışmasına destek verdi. Alevler, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı yaşanmayan yangında, depoda maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)