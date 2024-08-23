Alanyaspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor, Göztepe'yi konuk etti ve maç 1-1 berabere sonuçlandı.
(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Corendon Alanyaspor, Göztepe'yi konuk etti. Alanyaspor evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'de 3. hafta açılış maçında Alanyaspor ve Göztepe karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda saat 21.00'da başlayan karşılaşmada, hakem Muhammet Ali Metoğlu düdük çaldı.
Konuk takım Göztepe, 45.dakikada Helilton'un attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Alanyaspor 48.dakikada Yusuf Özdemir ile durumu 1-1 yaptı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Alanyaspor evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.