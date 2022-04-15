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Alanyaspor, derbiye hazır

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Alanyaspor, derbiye hazır

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk edecek. Bahçeşehir Koleji Satadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Akdeniz derbisi hazırlıklarını sürdüren yeşil-turunculu ekip Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği akşam idmanıyla hazırlıklarını tamamladı.

(İHA)

Alanyaspor, derbiye hazır

Alanyaspor, derbiye hazır

Alanyaspor, derbiye hazır

Alanyaspor, derbiye hazır

Alanyaspor, derbiye hazır

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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