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Alanyaspor'da Adana Demirspor hazırlıkları

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Alanyaspor'da Adana Demirspor hazırlıkları

Alanyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Alanyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 36. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan yeşil-turunculu ekip antrenmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı.

7 Mayıs Cumartesi günü oynanacak müsabakada Ümit Öztürk düdük çalacak.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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