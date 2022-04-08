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Alanyaspor, Beşiktaş maçına hazır

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Alanyaspor, Beşiktaş maçına hazır

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan turuncu-yeşilliler, idmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı.

(İHA)

Alanyaspor, Beşiktaş maçına hazır

Alanyaspor, Beşiktaş maçına hazır

Alanyaspor, Beşiktaş maçına hazır

Alanyaspor, Beşiktaş maçına hazır

Alanyaspor, Beşiktaş maçına hazır

Alanyaspor, Beşiktaş maçına hazır

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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