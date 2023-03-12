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Alanya'ya yılın ilk kruvaziyeri geldi

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Alanya'ya yılın ilk kruvaziyeri geldi

Antalya'nın Alanya ilçesini bu yıl ziyaret eden ilk kruvaziyer olan "The World" ile 142 turist geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesini bu yıl ziyaret eden ilk kruvaziyer olan "The World" ile 142 turist geldi.

Limasol'dan hareket eden Bahama bayraklı kruvaziyer, çoğu ABD'li 142 yolcu ve 293 personeliyle Alanya Limanı'na yanaştı.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı yolcular otobüslerle ören yerlerine götürüldü, bazıları Alanya çarşısı ve şehir merkezinde vakit geçirmeyi tercih etti.

"The World" yarın akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak Rodos Adası'na gidecek.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Bahama turist Alanya Güncel Haberler

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