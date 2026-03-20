Alanya'ya yılın ilk kruvaziyeri demirledi

ANTALYA'nın Alanya ilçesine yılın ilk kruvaziyeri demirledi. 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer çoğunluğu Rus vatandaşı 946 turisti şehre getirdi.

Palau bayraklı 193 metre uzunluğundaki 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, Marmaris'ten yola çıktı. Çoğunluğu Rusya Federasyonu vatandaşı olmak üzere toplamda 946 turist ve 368 personelin bulunduğu gemi bu sabah Alanya Limanı'na demirledi. Alanya'ya demirleyen yılın ilk kruvaziyeri olan gemideki turistler, gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra ilçe merkezine dağıldı. Kruvaziyerin saat 21.00'de Mısır'a gitmek üzere demir alacağı öğrenildi.

