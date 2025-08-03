Alanya'ya Kruvaziyer Turisti Akını

Antalya'nın Alanya ilçesine, "Nautica" isimli kruvaziyerle 602 yolcu geldi.

Antalya Limanı'ndan gelen Marshall Adaları bayraklı 180 metre boyundaki kruvaziyer, Alanya Limanı'na yanaştırıldı.

Akşam Limasol Limanı'na hareket edecek gemide, çoğu ABD'li 602 yolcu ve 393 personel bulunuyor.

İşlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, Alanya Kalesi başta olmak üzere tarihi ören yerlerini gezdi, bazıları da çarşıda yürüyüş ve alışveriş yaptı.