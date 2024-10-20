Alanya'ya İki Kruvaziyer Gemisi ile 1132 Yolcu Geldi

ANTALYA'nın Alanya ilçesine iki kruvaziyer gemisiyle 1132 yolcu geldi. Gemilerden inen turistler, ilçedeki tarihi noktaları gezdi.

Alanya Limanı'na yolcu gemileri gelmeye devam ediyor. Son olarak Panama bandıralı 193 metre uzunluğundaki kruvaziyer gemisi 'Astoria Grande', büyük bölümü Rus olmak üzere toplam 1030 yolcu ve 446 personeliyle saat 08.00 sıralarında Antalya'dan Alanya'ya gelerek, demirledi. Yolcu gemisinin saat 20.00'de İzmir'e hareket edeceği belirtildi.

Kente gelen bir diğer kruvaziyer ise Bahama bandıralı 90 metre uzunluğundaki 'HebrideanSky' oldu. Antalya'dan saat 08.00 sıralarında gelen gemide, çoğunluğu İngiliz turist olmak üzere toplam 102 yolcu ve 69 personel bulunduğu belirtildi. Geminin akşam saatlerinde Limasol'a gitmek üzere demir alacağı öğrenildi.

Haber - Kamera: Alkın BİRİCİK/ALANYA (Antalya),