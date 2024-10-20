Üye Girişi
Haberler

Alanya'ya İki Kruvaziyer Gemisi ile 1132 Yolcu Geldi

Alanya'ya İki Kruvaziyer Gemisi ile 1132 Yolcu Geldi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesine gelen kruvaziyer gemileri, 1132 yolcu ile tarihi yerleri gezmeye imkan tanıdı. Gemilerden biri çoğunluğu Rus, diğeri ise İngiliz turistleri taşıdı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesine iki kruvaziyer gemisiyle 1132 yolcu geldi. Gemilerden inen turistler, ilçedeki tarihi noktaları gezdi.

Alanya Limanı'na yolcu gemileri gelmeye devam ediyor. Son olarak Panama bandıralı 193 metre uzunluğundaki kruvaziyer gemisi 'Astoria Grande', büyük bölümü Rus olmak üzere toplam 1030 yolcu ve 446 personeliyle saat 08.00 sıralarında Antalya'dan Alanya'ya gelerek, demirledi. Yolcu gemisinin saat 20.00'de İzmir'e hareket edeceği belirtildi.

Kente gelen bir diğer kruvaziyer ise Bahama bandıralı 90 metre uzunluğundaki 'HebrideanSky' oldu. Antalya'dan saat 08.00 sıralarında gelen gemide, çoğunluğu İngiliz turist olmak üzere toplam 102 yolcu ve 69 personel bulunduğu belirtildi. Geminin akşam saatlerinde Limasol'a gitmek üzere demir alacağı öğrenildi.

Haber - Kamera: Alkın BİRİCİK/ALANYA (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Etkinlikler Antalya Ekonomi Güncel turist Alanya Ulaşım Kültür Turizm Yaşam

Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi

Bebekler tek tek ölürken onlar kahkahalarla gülmüşler

 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı

Ruhsat iptali sonrası vatandaşlar soluğu hastane önünde aldı

 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor

İstanbul'daki skandal Anadolu'ya sıçradı! 4 ilden ihbar yağıyor
750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber

750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alex de Souza istifa mı edecek? Antalya teknik direktörü Alex istifa mı ediyor? ICARDI GOLLERİ İZLE | Icardi kaç gol attı? Antalyaspor- Galatasaray maçı Icardi golleri izleme linki var mı? OSIMHEN GOL İZLE! Antalyaspor- Galatasaray maçı Osimhen röveşata golü izleme linki var mı? Antalyaspor- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Galatasaray maç özeti! TRT1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 20 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? Trabzonspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Başakşehir maç özeti! Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.