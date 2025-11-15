Alanya'ya 'Astoria Grande' Kruvaziyeri İle 616 Turist Geldi

ANTALYA'nın Alanya ilçesine demirleyen 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer çoğunluğu Rus olmak üzere 616 turisti şehre getirdi.

Palau bandıralı, 193 metre uzunluğundaki 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, Antalya'dan yola çıktı. Çoğunluğu Rusya vatandaşı olmak üzere toplamda 616 turist ve 435 personelin bulunduğu gemi bu sabah Alanya Limanı'na demirledi. Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra turistler gemiden inerek ilçe merkezine dağıldı. Bazı turistler ise tur otobüslerine binmeyi tercih etti. Kruvaziyerin yarın akşam saatlerinde İzmir'e gitmek üzere demir alacağı öğrenildi.