Antalya'nın Alanya ilçesinde 4. kez düzenlenen Alanya Tropikal Meyve Festivali, 3 gün sürecek etkinliklerle başladı. Festivalde tropikal meyve stantları kuruldu, meyvelerin tadımı yapıldı ve çeşitli paneller düzenlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Alanya Tropikal Meyve Festivali başladı.

Eski Alanya Belediye binası arkasında gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek festival kapsamında, üreticiler tarafından tropikal meyve stantları kuruldu. Festivale gelen vatandaşlar stantları ziyaret ederek tropikal meyvelerin tadına baktı.

Festivalin açılışında konuşan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, tropikal tarımın Alanya turizmi kadar önemli olduğunu söyledi. Tropikal tarımın, katma değerli ürünlere dönüştürülmesini çok önemli bulduğunu anlatan Öztürk, ürünleri sadece taze olarak değil, işlenmiş ve paketlenmiş halde sunmanın da büyük bir önem taşıdığını belirtti.

Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu da gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin üreticiler için önemli bir tanıtım olduğunu söyledi.

Bölgede 40'tan fazla tropikal meyve yetiştirildiğini dile getiren Hüddoğlu, tanıtım ve pazarlamanın kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti. Hüddoğlu, üreticiler için bu festivalin önemli olduğunun altını çizerek, "İthal tropikal meyveler bizim için en önemli sorun. Özellikle hasat zamanında ithal ürünlere ek vergi gelmeli. Tarımda önemli bir üreticiye sahip bölgemizden ihracata giden meyve sebzemiz var. İthal ürünlere ek gümrük vergisi gelmesi lazım. Ayrıca zincir marketlerde ithal ve yerli ürünlerin ayrılması gerekiyor. Çünkü yerel ürünlerimizin aroması ithal ürünlerde yok. Bazen ithal ürünler yerel diye de satılabiliyor." diye konuştu.

Festivalde tropikal meyvelerden yemekler hazırlandı, çeşitli paneller düzenlendi. Etkinlikte gerçekleştirilen "en ağır Alanya avokadosu" yarışmasını da 633 gram ile Ferhan Türkyılmaz adlı üretici kazandı.

Festival, 12 Ekim Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
