Alanya Tropikal Meyve Festivali Başarıyla Tamamlandı

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 4. Alanya Tropikal Meyve Festivali, 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerle tamamlandı. Üreticilerin tropikal meyve stantları açtığı festivalde, vatandaşlar atölye çalışmaları ve söyleşilere katıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Alanya Tropikal Meyve Festivali, tamamlandı.

Eski Alanya Belediye binası arkasında gerçekleştirilen ve 3 gün süren festivalde, üreticiler tropikal meyve stantları kurdu.

Festivale gelen vatandaşlar stantları ziyaret ederek bir yandan tropikal meyvelerin tadına bakarken, bir yandan da atölye, söyleşiler, fotoğraf sergisi gibi etkinliklere katıldı.

Meksika Mutfağından Alanya Avokadolu Tarifleri ile Gastronometre Ürün Geliştirme Şefi Gökhan Sehlikoğlu ile başlayan program, atıksız tropikal meyve turşuları tarifleriyle ilgi toplayan sanatçı ve çevre aktivisti Zeliha Sunal'ın atölyesi ile devam etti.

Alanya Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ve Alanya Ziraat Odası işbirliğiyle "Gelenekten Geleceğe: Yerel Tohumlarımız" standı da festivalde yer aldı. Ata tohumlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması yerel tohumlar, festival ziyaretçileriyle ücretsiz paylaşıldı.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kapanış konuşmasında, vatandaşların çeşitli tropikal meyveleri bir arada bulduğu 3 günlük festivali tamamladıklarını belirtti.

Festivale katılan şef, sanat ve stant açan üreticilere teşekkür eden Özçelik, "3 gün boyunca bizleri yalnız bırakmayan kıymetli vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çiftçilerimizin emekleri ve herkesin desteğiyle hem ülkemize hem de dünyaya kentimizdeki tropikal meyveleri tanıtmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
500
