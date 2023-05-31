Alanya sahilindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Alanya Belediyesi, sahillerde inşa edilen kaçak yapıların yıkımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünce tespit edilen kaçak yapılar, Zabıta ile Fen İşleri müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla yıkılıyor.

Çalışma kapsamında, Demirtaş Mahallesi sahilindeki bazı kaçak yapılar, kaldırılmaya başlandı.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, kaçak yapılarla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

Kaçak yapıların yıkımı ve kaldırılması çalışmalarının özveriyle sürdürüldüğünü belirten Yücel, "Cuma gününe kadar sürecek çalışmalarla sahiller, kaçak yapılardan arındırılacak. Kentimizin herhangi bir noktasında kaçak yapıya müsaade etmedik, etmeyeceğiz de. Kent disiplininin korunması adına kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.