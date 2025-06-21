Alanya Sahilinde Ölü Caretta Caretta Bulundu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşlar tarafından hareketsiz bulunan caretta caretta'nın öldüğü tespit edildi. Olay yerine gelen ekipler, deniz kaplumbağasını sahilden aldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.

Vatandaşlar, Mahmutlar Mahallesi sahilinde hareketsiz caretta caretta olduğunu fark etti.

İhbar üzerine sahile gelen Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği ekipleri, deniz kaplumbağasının öldüğünü tespit etti.

Ekipler tarafından caretta caretta sahilden alındı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİdil Tülin:

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