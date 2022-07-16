Alanya plajlarında sıcak hava yoğunluğu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanya plajlarında sıcak hava yoğunluğu

AA - Mustafa Kurt - Güncel
 - Güncelleme:
Alanya plajlarında sıcak hava yoğunluğu

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sıcak hava nedeniyle tatilciler plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sıcak hava nedeniyle tatilciler plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Havanın 32, nemin yüzde 70, deniz suyu sıcaklığının da 27 derece ölçüldüğü ilçede, serinlemek isteyenler Damlataş, Kleopatra ve Keykubat sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Akdeniz'in serin sularında yüzen tatilcilerin bazıları güneşlenirken bazıları da sahilde çocuklarıyla oyun oynadı.

Öte yandan, Kurban Bayramı tatilini ilçede geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Kleopatra Antalya Alanya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title