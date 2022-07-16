Alanya plajlarında sıcak hava yoğunluğu Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sıcak hava nedeniyle tatilciler plajlarda yoğunluk oluşturdu. Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sıcak hava nedeniyle tatilciler plajlarda yoğunluk oluşturdu. Havanın 32, nemin yüzde 70, deniz suyu sıcaklığının da 27 derece ölçüldüğü ilçede, serinlemek isteyenler Damlataş, Kleopatra ve Keykubat sahillerinde yoğunluğa neden oldu. Akdeniz'in serin sularında yüzen tatilcilerin bazıları güneşlenirken bazıları da sahilde çocuklarıyla oyun oynadı. Öte yandan, Kurban Bayramı tatilini ilçede geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. AA / Mustafa Kurt - Güncel Kleopatra Antalya Alanya Güncel Haberler

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