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Alanya Mahkemesinden İhtiyati Tedbir Kararı

Alanya Mahkemesinden İhtiyati Tedbir Kararı
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Alanya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kestel Mahallesi'ndeki bir arsanın 3. kişilere devrini engellemek amacıyla ihtiyati tedbir kararı aldı. Karar, Alanya Tapu Müdürlüğü'ne bildirilecek.

İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLDİ

Alanya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kestel Mahallesi 904 ada 74 parselde bulunan arsanın 3'üncü kişilere devir ve temlikini önlemek için ihtiyati tedbir kararı konulmasına, kararın Alanya Tapu Müdürlüğü'ne resmi yazıyla bildirilmesine hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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