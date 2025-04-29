Alanya Mahkemesinden İhtiyati Tedbir Kararı
Alanya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kestel Mahallesi'ndeki bir arsanın 3. kişilere devrini engellemek amacıyla ihtiyati tedbir kararı aldı. Karar, Alanya Tapu Müdürlüğü'ne bildirilecek.
İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLDİ
Alanya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kestel Mahallesi 904 ada 74 parselde bulunan arsanın 3'üncü kişilere devir ve temlikini önlemek için ihtiyati tedbir kararı konulmasına, kararın Alanya Tapu Müdürlüğü'ne resmi yazıyla bildirilmesine hükmetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel