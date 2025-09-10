Alanya'daki Yangın Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Alanya ilçesindeki çalılık alanda çıkan yangın, seralara sıçramadan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm çalılık alan ve 2 sera zarar gördü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, çalılık alanda çıkıp seralara sıçrayan yangın söndürüldü.
Payallar Mahallesi'ndeki çalılık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgedeki seralara sıçrayan yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında iki dönüm çalılık alan ve 2 sera zarar gördü.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel