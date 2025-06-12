Alanya'daki Otelde Yangın Çıktı, Misafirler Tahliye Edildi

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Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde çıkan yangında, dumanların fark edilmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sonrası otelde kalan misafirler tahliye edilirken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Türkler Mahallesi'ndeki bir otelin hamam bölümünde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların fark edilmesi üzerine otele itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle otelde kalan misafirler de tahliye edildi.

Dumandan etkilenenler ambulansta tedaviye alındı, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.

Öte yandan otel misafirleri, çevredeki başka otellere yönlendirildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
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