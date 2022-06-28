Alanya'daki orman yangınlarının şüphelisi: Kahve yapmak için ateş yaktım

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 24 Haziran günü üç noktada meydana gelen orman yangınlarının faili olarak dördüncü noktada yaktığı ateş başında yakalanan Halil Yanık (28), suçlamaları kabul etmedi. Yanık, 3 noktayı kendisinin ateşe vermediğini, kahve yapmak için ateş yaktığı sırada gözaltına alındığını ileri sürdü.

Alanya'da 24 Haziran'da üç noktada saat 00.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Çakıllıca Kulesi'ndeki personel, rutin gözetleme esnasında hem ateşi hem de yakan kişiyi gördü ve ilk müdahale ekiplerini yönlendirdi. Kule görevlisi, yangın seyrini gözetlerken bir motosikletin de aynı mevkiden yukarı asfalt yolda hızla hareket ettiğini ve birbirine yakın mesafelerde motosiklet kullanıcısı tarafından 3 yere ateş atıldığını da tespit etti. Durumun bildirilmesiyle harekete geçen ekipler, üç noktadaki yangınlara müdahale ederek söndürdü.

Halil Yanık'ın savcılıktaki ifadesinde, 3 noktadaki yangınları kendisinin çıkarmadığını söylediği, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Yanık'ın, başındayken yakalandığı dördüncü ateşi ise kahve pişirmek için yaktığını söylediği belirtildi. Halil Yanık'ın, uyuşturucu madde kullandığı da belirlendi.