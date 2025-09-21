Alanya'daki Orman Yangınları 4. Gününde Kontrol Altına Alındı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 5 mahallede çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle 4'üncü günde tamamen kontrol altına alındı. Yangınlarda yaklaşık 400 hektar alan zarar gördü, can kaybı yaşanmadı.

Alanya'nın Aliefendi, Kargıcak, Ispatlı, Yaylakonak ve Şıhlar mahallelerinde 18 Eylül'de başlayan orman yangınları, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. 13 helikopter, 4 uçak olmak üzere toplam 17 hava aracı, 200 kara aracı ve 750 personel ile müdahale edilen bölgedeki yangınların tamamı kontrol altına alınarak, soğutma ve hasar tespit çalışmalarına geçildi.

Yangınlarda yaklaşık 400 hektar ziraat alanı ve ormanın yanı sıra, inşaat halindeki 2 villa, 1 bahçe evi ve 1 araç zarar gördü. Şıhlar bölgesinde ise 1 ev yangından etkilendi. Tahliye edilen vatandaşların evlerine geri dönmeye başladığı bildirildi.

Haber- Kamera: Alkın BİRİCİK/ALANYA (Antalya), -