Alanya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrol altına alınan orman yangının ardından ekipler soğutma çalışmalarına başladı.

Yaylakonak ve Şıhlar mahallelerinde 19 Eylül akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca devam etti.

Havanın kararması nedeniyle ekiplerin karadan sürdürdüğü mücadeleye, sabah saatlerinde hava araçları yeniden katıldı.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yanan bölgede ekipler, alevlerin yeniden yükselmemesi için soğutma çalışması gerçekleştiriyor.

Öte yandan Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ilçede meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabından asılsız paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle T.Ö. hakkında inceleme başlattı.

Şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan Yaylakonak Mahallesi'nde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.