Alanya'da Zincirleme Trafik Kazası: 10 Yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 araç karıştı. Kazada yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi yok.
Elikesik Mahallesi D-400 kara yolundaki tünelde, sürücü ve plakaları henüz öğrenilemeyen 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçlardaki 10 kişi, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Tek şeritten sağlanan ulaşım nedeniyle tünelde uzun araç kuyruğu oluştu.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel