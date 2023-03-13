ALANYA'DA ZİNCİRLEME KAZA

Antalya'nın Alanya ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, motosiklet ve 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Alanya'da öğle saatlerinde ani bastıran sağanak yağış kazaya neden oldu. Oba Mahallesi Keykubat Caddesi'nde ilçe merkezine seyir halinde olan 07 AUK 109 plakalı ticari araç tali yoldan çıkan 07 ABA 709 plakalı motosikletle çarpıştı. Ticari aracın arkasından gelen iki otomobil de kazaya karıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, ticari aracın ise ön camı kırıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleriyle polis geldi. Yerde yatan kimliği öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol polis kontrolünde tek şerit olarak açıldı. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.