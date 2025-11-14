Haberler

Alanya'da Yürüyen Kadına Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadına yürürken yapılan saldırının ardından şüpheli gözaltına alındı. Olayın detayları ve adli sürecin yürütüleceği bildirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadına yumrukla ve kesici bir cisimle saldıran şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve internet haber sitelerinde "Alanya'da yürüyüş yapan kadına saldırı" başlığıyla yer alan haberler üzerine bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Olayın, 11 Kasım 2025 günü saat 19.30 sıralarında meydana geldiği bildirilen açıklamada, "Yabancı uyruklu A.H. isimli kadın şahıs, tanımadığı bir erkek şahıs tarafından fiziksel saldırıya maruz kalmıştır. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, olayın şüphelisi A.T. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Olay

Cikcilli Mahallesi'nde kaldırımda cep telefonuyla konuşarak yürüyen A.H'ye, karşı yönden gelen bir kişi yumrukla saldırmış, ardından yere düşen kadını yüzünden kesici bir cisimle yaralamıştı. Saldırı sırasında kapüşon takan ve sırtında çanta bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Olay anı ise bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

