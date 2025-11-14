Haberler

Alanya'da Yürüyen Kadına Saldırı: Bir Kişi Gözaltında

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde, kaldırımda yürüyen Ukraynalı A.H. adlı kadına yumruk atıp kesici aletle yaralayan A.T. isimli şüpheli polis tarafından yakalandı. Olay yerinde güvenlik kameraları da bulunuyor.

Olay, 12 Kasım'da saat 19.30 sıralarında, Cikcilli Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Ukraynalı A.H., karşısından gelen erkek tarafından yumruklanarak yere düşürüldü ve ardından kesici aletle yaralandı. Şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye götürdü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından Alanya Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı ve şüphelinin A.T. olduğu belirlendi. Polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
