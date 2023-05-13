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Alanya'da yunuslardan turistlere sürpriz gösteri

Alanya'da yunuslardan turistlere sürpriz gösteri

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Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesindeki turistler, bir anda karşılarına çıkan iki yunusun sürpriz gösterisine hayran kaldı.

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesindeki turistler, bir anda karşılarına çıkan iki yunusun sürpriz gösterisine hayran kaldı.

Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan yerli ve yabancı turistler, yunusların sürprizi ile karşılaştı.

Aniden ortaya çıkan iki yunus, tekneye yaklaşarak yarışmaya başladı. Dakikalarca teknenin yanı başında yüzen yunuslar, çeşitli gösteriler de yaptı.

Turistlerin alkış ve çığlıkları üzerine yunuslar, teknenin yanından ayrıldı.

Yaşanan keyifli anlar, tekne çalışanları ve tatilciler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel

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